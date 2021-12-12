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Голы Бучневича и Барбашёва принесили победу «Сент-Луису» над «Монреалем»

Голы Бучневича и Барбашёва принесили победу «Сент-Луису» над «Монреалем»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали два российских нападающих: Павел Бучневич открыл счёт в матче и Иван Барбашёв. Кроме них, голы на счету у Дакоты Джошуа и Тори Крюга. В составе гостей заброшенной шайбой отметился также россиянин. Александр Романов отыграл один гол для своей команды.

Стоит отметить, что на счету российского нападающего Владимира Тарасенко сразу две результативные передачи. Обе передачи были сделаны на российских игроков в моментах с голами. Также Бучневич отметился ассистом в сегодняшнем матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бучневич (Тарасенко, О'Райлли) – 01:03' (5x5)   2:0 Джошуа (Браун, Пека) – 28:52' (5x5)   3:0 Барбашёв (Тарасенко, Бучневич) – 35:20' (5x4)   3:1 Романов (Пилинг) – 41:57' (5x5)   4:1 Крюг (О'Райлли, Браун) – 50:16' (5x4)
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