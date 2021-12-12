«Вашингтон» обыграл «Баффало» в серии буллитов, у Овечкина и Кузнецова по одному ассисту

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержала команда гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Ларс Эллер и Мартин Фегервары. На счету Ти Джей Оши решающий заброшенный буллит. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Винни Хиностроза и Уилл Батчер.
На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.
Благодаря этому достижению в активе Александра стало 44 (20+24) очка в 28 матчах нынешнего сезона. Примечательно, что 36-летний форвард уже перекрыл свой бомбардирский результат, показанный в прошлом сезоне. Тогда в 45 матчах регулярки Овечкин отметился только 42 результативными действиями, что стало антирекордом российского нападающего в НХЛ.
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