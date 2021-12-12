Овечкину осталось набрать 5 очков, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержала команда гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Ларс Эллер и Мартин Фегервары. На счету Ти Джей Оши решающий заброшенный буллит. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Винни Хиностроза и Уилл Батчер.



На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.



Сейчас на счету Александра 1364 (750+614) очка в 1225 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до пяти результативных действий.



Напомним, что абсолютным лидером в истории НХЛ по количеству баллов за результативность является Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах. Следом за ним идёт Яромир Ягр с 1921 (766+1155) очком, а замыкает тройку Марк Мессье с 1887 (694+1193) баллами.

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