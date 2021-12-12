Овечкин упустил момент в овертайме матча с «Баффало» после шикарного финта. Видео

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержала команда гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Ларс Эллер и Мартин Фегервары. На счету Ти Джей Оши решающий заброшенный буллит. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Винни Хиностроза и Уилл Батчер.



На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.



На 2-й минуте овертайма Овечкин изящным финтом убрал защитника соперников, но так и не смог забить.

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