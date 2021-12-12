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Александр Овечкин два дня подряд провёл на льду более 25 минут

Александр Овечкин два дня подряд провёл на льду более 25 минут
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин два дня подряд провёл на льду в матчах регулярного чемпионата НХЛ более чем по 25 минут.

В ночь на 12 декабря команда Александра Овечкина одержала победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов. На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.

Овечкин сделал 16 бросков и провел на льду 25:36 минуты. После этой игры в активе Александра стало 44 (20+24) очка в 28 матчах нынешнего сезона.

Сутками ранее Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче «Вашингтон» — «Питтсбург» (2:4). В этой встрече он провёл на льду 25:21 минуты.

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