Александр Овечкин два дня подряд провёл на льду более 25 минут

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин два дня подряд провёл на льду в матчах регулярного чемпионата НХЛ более чем по 25 минут.
В ночь на 12 декабря команда Александра Овечкина одержала победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов. На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.
Овечкин сделал 16 бросков и провел на льду 25:36 минуты. После этой игры в активе Александра стало 44 (20+24) очка в 28 матчах нынешнего сезона.
Сутками ранее Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче «Вашингтон» — «Питтсбург» (2:4). В этой встрече он провёл на льду 25:21 минуты.
- 12 декабря 2021
-
06:53
-
06:34
-
06:27
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:30
-
04:45
-
03:42
-
02:11
- 11 декабря 2021
-
23:47
-
23:30
-
22:59
-
21:58
-
21:49
-
20:35
-
20:06
-
19:37
-
19:20
-
19:07
-
18:37
-
17:13
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
15:58
-
15:57
-
15:54
-
15:51
-
15:42
-
15:34
-
15:04