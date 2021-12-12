У Овечкина уже 24 результативные передачи в сезоне. Он может побить рекорд Гретцки

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержала команда гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



На 46-й минуте встречи российские нападающие гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов организовали гол на словацкого защитника своей команды Мартина Фегервары. Этой шайбой «Вашингтон» сравнял счёт в матче.



Таким образом, эта передача стала 24-й для Овечкина в текущем сезоне. Нападающий может достичь отметки в 70 результативных передач в этом сезоне. Предыдущий его рекорд был в сезоне 2009/10, когда игрок отдал 59 передач за сезон. Больше 70 передач за сезон удалось набрать только одному хоккеисту – Уэйну Гретцки. Он отдал 72 результативные передачи в сезоне 1996/97.

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