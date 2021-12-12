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Бучневич забил 11-й гол за «Сент-Луис», он второй российский снайпер сезона НХЛ

Бучневич забил 11-й гол за «Сент-Луис», он второй российский снайпер сезона НХЛ
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Сегодня, 12 декабря, на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на второй минуте матча шайбу забросил нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, голевая передача на счету Владимира Тарасенко. Для 26-летнего Бучневича этот гол стал для него 90-м в НХЛ. И 11-м в сезоне.

В текущем сезоне Бучневич – второй российский снайпер. Чаще него забрасывал только форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (20 голов).

Павел дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2016-2017 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а в этом сезоне присоединился к «Сент-Луису». На счету Бучневича 11 шайб и 11 голевых передач в 24 играх в этом сезоне.

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