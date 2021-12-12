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Капризов упал на лёд после контакта с клюшкой Дано. Игрок «Лос-Анджелеса» не был удалён

Капризов упал на лёд после контакта с клюшкой Дано. Игрок «Лос-Анджелеса» не был удалён
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Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». К 51-й минуте хозяева ведут в счёте – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

По ходу матча российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил подножку от хоккеиста соперника Филлипа Дано, однако судьи заиграли этот эпизод, не назначив удаления.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне Капризов провёл 26 матчей и набрал в них 32 очка: забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Ранее – во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» – судьи пропустили эпизод, когда форвард Леон Драйзайтль сначала ударил Капризову между ног, а затем ударил россиянина об борт скамейки запасных.

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