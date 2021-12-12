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«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» и прервала восьмиматчевую победную серию

«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» и прервала восьмиматчевую победную серию
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Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей голами отметились Филлип Дано и Брэндан Лемье, у гостей отличился Маркус Фолиньо.

Также в этой встрече принял участие российский нападающий Кирилл Капризов. Его шайба в конце первого периода была не засчитана.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из восьми побед подряд. «Кингз» выиграли вторую встречу кряду.

В текущем сезоне Капризов провёл 27 матчей и набрал в них 32 очка: забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Дамба, Фиала) – 33:11' (5x4)   1:1 Дано (Даути) – 34:29' (5x5)   2:1 Лемье (Грундстрём, Мур) – 49:15' (5x5)
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