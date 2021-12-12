«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу» и прервала восьмиматчевую победную серию

Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей голами отметились Филлип Дано и Брэндан Лемье, у гостей отличился Маркус Фолиньо.

Также в этой встрече принял участие российский нападающий Кирилл Капризов. Его шайба в конце первого периода была не засчитана.

Таким образом, «Миннесота» прервала серию из восьми побед подряд. «Кингз» выиграли вторую встречу кряду.

В текущем сезоне Капризов провёл 27 матчей и набрал в них 32 очка: забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.