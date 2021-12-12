ХК СКА вручил клубное джерси Мейвезеру с номером 50 на открытии нового центра в Петербурге
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер открыл новый центр в Петербурге – Mayweather boxing-fitness. На открытии центра вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг, а также директор по развитию игроков вместе с вместе с главным тренером школы единоборств Хоккейного города вручили Мейвейзеру именной клубный свитер.
«Удачи и успехов в развитии бокса и продвижении здорового образа жизни в нашем городе!» – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».
В текущем сезоне СКА занимает второе место в таблице Западной конференции, уступая одно очко «Йокериту». Правда, у армейцев сыграно на одну встречу меньше, чем у финнов. Ближайшую встречу петербуржцы проведут с московским «Динамо» 12 декабря.
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