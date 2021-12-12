Капризов пытался забить лакросс-гол в концовке матча с «Лос-Анджелесом»

Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Кингз» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



В конце третьего периода форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пытался забить лакросс-гол, но не смог удержать шайбу на весу.



Видео можно посмотреть здесь.



Напомним, что в конце первого периода россиянин бросил по воротам с сиреной об окончании периода, и через 0,4 секунды шайба пересекла линию ворот. Однако судьи не стали засчитывать эту шайбу.



По ходу матча российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил подножку от хоккеиста соперника Филлипа Дано, однако судьи заиграли этот эпизод, не назначив удаления.



В текущем сезоне Капризов провёл 27 матчей и набрал в них 32 очка: забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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