Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин на одно очко отстаёт от Макдэвида и Драйзайтля

Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин на одно очко отстаёт от Макдэвида и Драйзайтля
Комментарии

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда гостей одержала победу в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал результативную передачу и набрал 44-е очко. Теперь он отстаёт от нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на одно очко.

На счету россиянина 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи, у канадца 16 голов и 29 передач, а у немца – 23 шайбы и 22 паса.

Отметим, что Овечкин провёл 28 матчей в сезоне, а Макдэвид и Драйзайтль – по 26.

Ближайший преследователь топ-3 – Назем Кадри из «Колорадо», у которого 34 набранных очка.

Новость по теме
Овечкин набирает очки в пяти матчах подряд, но у него лишь 1 гол в последних шести играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021