Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин на одно очко отстаёт от Макдэвида и Драйзайтля

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда гостей одержала победу в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал результативную передачу и набрал 44-е очко. Теперь он отстаёт от нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля на одно очко.
На счету россиянина 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи, у канадца 16 голов и 29 передач, а у немца – 23 шайбы и 22 паса.
Отметим, что Овечкин провёл 28 матчей в сезоне, а Макдэвид и Драйзайтль – по 26.
Ближайший преследователь топ-3 – Назем Кадри из «Колорадо», у которого 34 набранных очка.
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