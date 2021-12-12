Защитник «Лос-Анджелеса» получил жёсткую травму, его под руки увели в раздевалку
Поделиться
Сегодня, 12 декабря, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Кингз» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
По ходу матча защитник «Лос-Анджелеса» Александр Эдлер получил жёсткую травму. После силового приёма хоккеист ударился о борт и не смог самостоятельно подняться со льда. Как сообщает журналист Зак Дулей в «Твиттере», игрок выбыл надолго.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Напомним, в этой встрече форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил подножку от хоккеиста соперника Филлипа Дано, однако судьи заиграли этот эпизод, не назначив удаление.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
12:01
-
11:47
-
11:41
-
11:36
-
11:29
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:07
-
09:34
-
09:31
-
09:16
-
09:04
-
09:00
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:14
-
06:53
-
06:34
-
06:27
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:30
-
04:45
-
03:42
-
02:11
- 11 декабря 2021
-
23:47
-
23:30
-
22:59
-
21:58
Партнерский контент