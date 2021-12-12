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Защитник «Лос-Анджелеса» получил жёсткую травму, его под руки увели в раздевалку

Защитник «Лос-Анджелеса» получил жёсткую травму, его под руки увели в раздевалку
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Сегодня, 12 декабря, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Кингз» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

По ходу матча защитник «Лос-Анджелеса» Александр Эдлер получил жёсткую травму. После силового приёма хоккеист ударился о борт и не смог самостоятельно подняться со льда. Как сообщает журналист Зак Дулей в «Твиттере», игрок выбыл надолго.

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Напомним, в этой встрече форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил подножку от хоккеиста соперника Филлипа Дано, однако судьи заиграли этот эпизод, не назначив удаление.

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