Сегодня, 12 декабря, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.



В последних шести матчах друг с другом выигрывали только казанцы – четыре раза в четвертьфинале Кубка Гагарина и два – в регулярном сезоне нынешнего чемпионата.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Салават» проиграл «Ак Барсу» 6 последних матчей. Сможет ли Уфа прервать неприятную серию?»

Напомним, команды располагаются на соседних местах в таблице Восточной конференции. Казанцы идут на третьей строчке, набрав 51 очко после 38 игр, у уфимцев 49 баллов после стольких же матчей.