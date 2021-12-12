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«Салават» проиграл «Ак Барсу» 6 последних матчей. Сможет ли Уфа прервать неприятную серию?

«Салават» проиграл «Ак Барсу» 6 последних матчей. Сможет ли Уфа прервать неприятную серию?
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Сегодня, 12 декабря, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

В последних шести матчах друг с другом выигрывали только казанцы – четыре раза в четвертьфинале Кубка Гагарина и два – в регулярном сезоне нынешнего чемпионата.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Салават» проиграл «Ак Барсу» 6 последних матчей. Сможет ли Уфа прервать неприятную серию?»

Напомним, команды располагаются на соседних местах в таблице Восточной конференции. Казанцы идут на третьей строчке, набрав 51 очко после 38 игр, у уфимцев 49 баллов после стольких же матчей.

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