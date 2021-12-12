В Америке выяснили, что Овечкин во время матчей пьёт газировку

Журналист ESPN Эмили Каплан рассказала, что пьёт российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матчей.

«Алекс Овечкин знаменит тем, что перед матчем плотно обедает в ресторане «Мама Лючия». Ещё до меня доходил слух, что он пьёт кока-колу во время игр. Я во всём разобралась, вот эта бутылка. Там не кока-кола, во время матчей он на самом деле пьёт пепси. Я видела, как он потягивает её из бутылки. В перерыве он любит выпить «Доктор Пеппер», – рассказала в эфире журналист ESPN Эмили Каплан.

В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 44 очка в 28 матчах: 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Сейчас на счету Александра 1364 (750+614) очка в 1225 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Буцика до пяти результативных действий.