За «Куньлунь» с «Сибирью» сыграет китайский вратарь, полностью пропустивший минувший сезон

Стал известен состав «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью». Встреча состоится сегодня, 12 декабря, в 13:30 мск.
Ворота китайского клуба будет защищать вратарь Пэнфэй Хань, пропустивший прошлый сезон и начало текущего.
Хань (О’Байен);
Джо – Спроул, Ип – Чжун – Вон;
Осипов – Шульц, С. Фу – Локхарт – П. Фу;
Фрэм – Янь, Рич – Ц. Чжан – Уэрек;
П. Чжан, Го – Янь – Ин.
В текущем сезоне «Куньлунь» провёл 38 матчей и набрал в них 22 очка. Сейчас команда занимает последнее, 12 место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 44 баллами после 39 игр идёт на шестой строчке.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, что ранее МОК допустил сборную Китая по хоккею до участия в олимпийских играх.
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