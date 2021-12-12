За «Куньлунь» с «Сибирью» сыграет китайский вратарь, полностью пропустивший минувший сезон

Стал известен состав «Куньлунь Ред Стар» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью». Встреча состоится сегодня, 12 декабря, в 13:30 мск.

Ворота китайского клуба будет защищать вратарь Пэнфэй Хань, пропустивший прошлый сезон и начало текущего.



Хань (О’Байен);



Джо – Спроул, Ип – Чжун – Вон;



Осипов – Шульц, С. Фу – Локхарт – П. Фу;



Фрэм – Янь, Рич – Ц. Чжан – Уэрек;



П. Чжан, Го – Янь – Ин.



В текущем сезоне «Куньлунь» провёл 38 матчей и набрал в них 22 очка. Сейчас команда занимает последнее, 12 место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 44 баллами после 39 игр идёт на шестой строчке.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, что ранее МОК допустил сборную Китая по хоккею до участия в олимпийских играх.