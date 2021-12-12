Племянница Ротару и жена экс-игрока «Трактора» – о вратарской форме: как в ней двигаться?

Жена воспитанника «Сибири» Олега Петрова, украинская певица и племянница Софии Ротару Соня Кей надела вратарскую форму и эмоционально отреагировала на это.



«Первый раз надела форму, и это пипец! Как в ней можно двигаться и ловить шайбы!? Я не понимаю, а вы?» – написала певица в «Инстаграме» и выложила фото в форме.

Воспитанник «Сибири», голкипер Олег Петров несколько лет назад перебрался в украинский чемпионат, принял гражданство и сейчас регулярно вызывается в сборную Украины. В чемпионате УХЛ Петров защищает ворота харьковского «Рулав Одда».

В текущем сезоне Петров провёл 20 матчей в УХЛ. Также воспитанник «Сибири» выступал за челябинский «Трактор» в КХЛ и сыграл восемь матчей в сезоне-2013/2014.