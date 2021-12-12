Д. Тарасов: жёсткая игра всем нравится, поэтому «Зелёное дерби» на виду

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым». Встреча на «Татнефть Арене» состоится 12 декабря и начнётся в 17:30 мск.

«Уфа хорошо играет в атаке, имеет хороших легионеров в составе, все звенья сбалансированные. «Ак Барсу» надо будет играть в свой хоккей, гнуть свою линию, владеть шайбой, стараться реже удаляться.

Прочувствовали ли атмосферу дерби? Конечно, здорово принимать участие в таких матчах, когда болельщики Уфы и Казани страстно поддерживают свои команды. Всегда много силовой борьбы, стыков, серьёзный накал. Жёсткая игра всем нравится, поэтому «Зелёное дерби» на виду.

У «Салавата» три победы в последних восьми матчах, имеет ли это значение? Сомневаюсь, новый день – новая пища. Может, где-то у соперника в голове это сидит, но мы об этом сейчас не думаем. Тем более впереди большая пауза, нет смысла экономить силы, все ребята сегодня полностью отдадут себя на льду», – цитирует Тарасова официальный сайт клуба.