Расписание матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии.



Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:



27 декабря:

Россия — Швеция (00:30 мск)



28 декабря:

Россия — Швейцария (00:30 мск)



30 декабря:

Словакия — Россия (00:30 мск)



1 января:

США — Россия (05:30 мск)



Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла канадскую сборную. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сверстникам из Финляндии.