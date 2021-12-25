Расписание матчей сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022
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Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии.
Расписание матчей молодёжной сборной России на МЧМ-2022:
27 декабря:
Россия — Швеция (00:30 мск)
28 декабря:
Россия — Швейцария (00:30 мск)
30 декабря:
Словакия — Россия (00:30 мск)
1 января:
США — Россия (05:30 мск)
Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является сборная США, которая в финале МЧМ-2021 переиграла канадскую сборную. Российская команда на том турнире заняла четвёртую строчку, уступив в матче за третье место сверстникам из Финляндии.
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