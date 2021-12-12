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«Куньлунь» отыгрался с 0:2, забив за секунду до конца 3-го периода, но уступил «Сибири»

«Куньлунь» отыгрался с 0:2, забив за секунду до конца 3-го периода, но уступил «Сибири»
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Сегодня, 12 декабря, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимала «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

На 11-й минуте Никита Сетдиков вывел новосибирцев вперёд после передач Тревора Мёрфи и Никиты Короткова, на 26-й минуте Коротков увеличил преимущество. Команда из Китая смогла отличиться сначала на 52-й минуте благодаря голу Патрика Фу с передач Люка Локхарта и Райана Спроула, а за секунду до конца третьего периода забил Тайлер Вонг.

Победу в овертайме хозяевам принёс Никита Сетдиков, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сетдиков (Мёрфи, Коротков) – 10:49' (5x5)   2:0 Коротков – 25:57' (5x5)   2:1 Фу (Локхарт, Спроул) – 51:41' (5x5)   2:2 Вонг (Локхарт, Спроул) – 59:59' (5x5)   3:2 Сетдиков – 63:06' (3x3)

Таким образом «Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, но благодаря набранному очку поднялся на 11-ю строчку в таблице Восточной конференции. У подопечных Айвана Занатты 23 очка после 39 игр.

«Сибирь» набрала 46 баллов в 40 встречах и осталась на шестом месте в той же конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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