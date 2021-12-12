Игроки «Куньлуня» расступились перед форвардом «Сибири» в ОТ, после чего он забил гол

Сегодня 12 декабря, в Новосибирске местная «Сибирь» обыграла в овертайме «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).



В дополнительное время автором решающей шайбы стал нападающий хозяев Никита Сетдиков. 26-летний форвард беспрепятственно прошёл к воротам Пэнфэй Ханя, хоккеисты «Куньлуня» расступились перед игроком «Сибири».

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Таким образом, «Куньлунь» потерпел пятое поражение подряд, но благодаря набранному очку поднялся на 11-ю строчку в таблице Восточной конференции. У подопечных Айвана Занатты 23 очка после 39 игр.



«Сибирь» набрала 46 баллов в 40 встречах и осталась на шестом месте в той же конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.