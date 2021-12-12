Олег Браташ пропустит МЧМ-2022 по состоянию здоровья
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Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР), тренер сборной России Олег Браташ пропустит молодёжный чемпионат мира 2022 года по состоянию здоровья.
Напомним, Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года. 14 октября 2021 года он сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера молодёжки, а 23 ноября переведён на должность старшего тренера.
Главным тренером сборной России на молодёжном чемпионате мира 2022 года будет Сергей Зубов. В его тренерский штаб входят Александр Титов, Владимир Филатов, а также тренер вратарей Андрей Комиссаров и Олег Знарок в качестве консультанта.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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