«Куньлунь» отказался от идеи доигрывать сезон другим составом из-за Олимпиады-2022

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3, ОТ) сообщил, что клуб не будет менять состав из-за Олимпиады.
«Хорошая игра, для обеих команд последняя перед перерывом. Конечно, и мы, и они хотели победить. Мне понравилось, как мы смогли остаться в игре при счёте 0:2 и в конечном итоге сравняли. У нас новый вратарь, очень сильно нам помог. Наверное, он ещё неделю не будет спать, снова и снова переживая свой первый матч в КХЛ. Он очень сильно нервничал, но вся команда помогала ему и попыталась сделать его дебют максимально лёгким. Он заслуживал этого шанса, парень упорно работает на тренировках. Мы чувствовали, что он всё больше и больше готов к игре на таком уровне.
Что касается новостей о том, что мы будем играть другим составом из-за Олимпиады, то все планы меняются, корректируются. Мы стараемся оптимизировать нашу подготовку, нам удалось это сделать. Того, что планировалось, не произойдёт, мы весь чемпионат проведём этим составом, не будем дозаявлять или отзаявлять игроков», — цитирует Занатту пресс-служба КХЛ.
- 12 декабря 2021
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