Не игравший год китайский вратарь поделился эмоциями от дебюта в КХЛ

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Пэнфэй Хань прокомментировал итоги своего первого матча в КХЛ с «Сибирью» (2:3, ОТ).



«Я старался играть в свою игру, действовать в своём стиле, максимально помочь команде. Признаюсь, немного нервничал перед игрой и в первом периоде, но по мере того, как матч шёл, я становился более спокойным и уверенным в себе.



Весь матч был сыгран в быстром темпе, много сильных бросков, быстрых атак. Для меня это был очень важный и хороший опыт. Расстроился ли я после пропущенного гола в овертайме? Да, хотелось бы выиграть, но не получилось.



Я узнал о том, что буду играть, за день до матча. На матч настраивался обычно, я же играл в хоккей и до этого. Старался расслабиться, не нервничать. Делал то же, что и всегда. Пропустить две шайбы за матч после долгого перерыва игровой практики — считаю, что сыграл неплохо. Тренер вратарей сказал мне, что я действовал здорово. Тренер сказал, что я не буду спать неделю после такого матча? Да нет, я сплю хорошо», — передаёт слова Ханя корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.



Отметим, что Хань стал первым китайским голкипером, сыгравшим за «Куньлунь» в стартовом составе.