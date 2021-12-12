Адамчук получил удаление за выброс шайбы из своей зоны, «Салават» реализовал большинство

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». На 16-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 10-й минуте защитник хозяев Кирилл Адамчук заработал удаление, выбросив шайбу из своей зоны. Игроки «Салавата Юлаева» реализовали большинство, забив гол через 50 секунд. Отличился финский нападающий Сакари Маннинен.

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Напомним, клубы занимают соседние места в турнирной таблице Восточной конференции. Перед очной встречей «Ак Барс» занимал третье место, набрав 51 балл после 38 встреч. «Салават» — четвёртый, отставая на два очка при равном количестве игр.