«Авангард» 40 минут был не в своей тарелке». Хартли — о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с «Металлургом» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Первые 40 минут мы были не в своей тарелке, да и «Металлург» был лучше нас. Нужна была заброшенная шайба, и когда она наконец случилась, всё поменялось. В третьем периоде мы сыграли уже значительно лучше. Но было уже слишком поздно. Семёнов добавил веса центральной линии? Конечно, такие игроки, как Семёнов, добавляют скорости и глубины центральной линии. Это важно», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 39 матчей набрав 46 очков. В следующей встрече омский клуб сыграет в Балашихе с «Торпедо» (21 декабря).
- 12 декабря 2021
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