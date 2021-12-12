Кожевников — о лидерстве «Металлурга»: это за счёт работы Воробьёва, интереснейшая команда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о лидерстве «Металлурга» в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги.
«За счёт чего «Металлург» занимает первую строчку чемпионата? За счёт работы тренера, правильного подбора игроков и в целом благодаря хорошей и поставленной игре. Но, наверное, я буду больше говорить о тренере. Здесь видно, что Воробьёв сам набирал команду, и работа Воробьёва видна.
Конечно, «Магнитка» лидирует справедливо. Они со всеми сильнейшими уже играли. Кому-то проигрывают, у кого-то, наоборот, выигрывают. Но свои матчи выигрывают – это самое главное. Они не расслабляются, а играют со всеми на победу.
Сказалась ли потеря травмированного Кошечкина на игре «Металлурга»? Там команда играет здорово. Вратари у них всё время хорошие: что Кошечкин, что вторые ребята хорошо играют. Вся команда играет хорошо.
Посмотрим, что будет в плей-офф, сейчас загадывать рановато. Только половина сезона прошла, по большому счёту, чуть больше. Нужно подождать. Травмы пойдут, выбьются у них там человек пять или шесть и что? Никто не знает, что дальше будет. Будем, конечно, надеяться, что всё у них сложится хорошо. Появилась интереснейшая команда. Она и была интересной, но с возвращением Воробьёва стала ещё интереснее. А когда он ещё и команду стал набирать сам… Не кто-то, когда менеджеры набирают, а он сам набирает игроков. Виден результат. Тренер знает, кого он берёт, куда кого ставить и под каких игроков этих людей набирает. В «Магнитке» сейчас правильное ко всему отношение. А вот у омичей, кажется, в последнее время наметился кризис», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.
- 12 декабря 2021
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