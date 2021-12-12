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«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, дважды отыгравшись по ходу матча

«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, дважды отыгравшись по ходу матча
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Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

На 26-й минуте открыл счёт защитник армейцев Виктор Сведберг с передачи Юакима Нордстрёма. На 30-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков, ему ассистировали Александр Полунин и Денис Баранцев.

На 55-й минуте ЦСКА снова вышел вперёд, автором гола стал защитник Никита Нестеров, результативные баллы также заработали Юаким Нордстрём и Сергей Андронов. Железнодорожники сумели сравнять счёт во второй раз, на 56-й минуте гол забил Алексей Марченко, голевая передача на счету Георгия Иванова и Рида Буше.

Победную шайбу в овертайме забил фоврард ярославцев Рид Буше.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Сведберг (Нордстрём) – 25:04' (5x5)   1:1 Коршков (Полунин, Баранцев) – 29:38' (5x4)   1:2 Нестеров (Нордстрём, Андронов) – 54:57' (5x5)   2:2 Марченко (Иванов, Буше) – 55:23' (5x5)   3:2 Буше (Алексеев, Марченко) – 64:22' (3x3)
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