«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, дважды отыгравшись по ходу матча

Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



На 26-й минуте открыл счёт защитник армейцев Виктор Сведберг с передачи Юакима Нордстрёма. На 30-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков, ему ассистировали Александр Полунин и Денис Баранцев.



На 55-й минуте ЦСКА снова вышел вперёд, автором гола стал защитник Никита Нестеров, результативные баллы также заработали Юаким Нордстрём и Сергей Андронов. Железнодорожники сумели сравнять счёт во второй раз, на 56-й минуте гол забил Алексей Марченко, голевая передача на счету Георгия Иванова и Рида Буше.



Победную шайбу в овертайме забил фоврард ярославцев Рид Буше.