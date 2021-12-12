«Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА, дважды отыгравшись по ходу матча

Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
На 26-й минуте открыл счёт защитник армейцев Виктор Сведберг с передачи Юакима Нордстрёма. На 30-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков, ему ассистировали Александр Полунин и Денис Баранцев.
На 55-й минуте ЦСКА снова вышел вперёд, автором гола стал защитник Никита Нестеров, результативные баллы также заработали Юаким Нордстрём и Сергей Андронов. Железнодорожники сумели сравнять счёт во второй раз, на 56-й минуте гол забил Алексей Марченко, голевая передача на счету Георгия Иванова и Рида Буше.
Победную шайбу в овертайме забил фоврард ярославцев Рид Буше.
- 12 декабря 2021
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