«Спартак» уверенно обыграл дома «Автомобилист», одержав третью победу подряд

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 5:2 (4:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».
На пятой минуте в большинстве открыл счёт форвард хозяев Йори Лехтеря, голевой пас на счету Сергея Широкова и Александра Хохлачёва. На седьмой минуте сравнял счёт нападающий «Автомобилиста» Райан Спунер, ему ассистировал Брукс Мэйсек.
Через 10 секунд нападающий Иван Дроздов вывел красно-белых вперёд, голевая передача на счету Эмиля Петтерссона и Джейка Виртанена. На восьмой минуте «Спартак» отправил третью шайбу в ворота гостей, отметился форвард Вячеслав Солодухин, ассистенты – Тимур Хафизов и Александр Авцин.
Ещё через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте, отличился Патрис Кормье с передачи Данила Романцева и Станислава Бочарова. На 15-й минуте счёт 4:2 сделал защитник «Спартака» Тим Хед, ему ассистировал Максим Цыплаков.
Окончательный счёт в игре установил на последней секунде встречи Дроздов, отправив шайбу в пустые ворота.
- 12 декабря 2021
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