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«Спартак» уверенно обыграл дома «Автомобилист», одержав третью победу подряд

«Спартак» уверенно обыграл дома «Автомобилист», одержав третью победу подряд
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«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 5:2 (4:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт».

На пятой минуте в большинстве открыл счёт форвард хозяев Йори Лехтеря, голевой пас на счету Сергея Широкова и Александра Хохлачёва. На седьмой минуте сравнял счёт нападающий «Автомобилиста» Райан Спунер, ему ассистировал Брукс Мэйсек.

Через 10 секунд нападающий Иван Дроздов вывел красно-белых вперёд, голевая передача на счету Эмиля Петтерссона и Джейка Виртанена. На восьмой минуте «Спартак» отправил третью шайбу в ворота гостей, отметился форвард Вячеслав Солодухин, ассистенты – Тимур Хафизов и Александр Авцин.

Ещё через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте, отличился Патрис Кормье с передачи Данила Романцева и Станислава Бочарова. На 15-й минуте счёт 4:2 сделал защитник «Спартака» Тим Хед, ему ассистировал Максим Цыплаков.

Окончательный счёт в игре установил на последней секунде встречи Дроздов, отправив шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лехтеря (Широков, Хохлачёв) – 04:30' (5x4)   1:1 Спунер (Мэйсек) – 06:47' (5x5)   2:1 Дроздов (Петтерссон, Виртанен) – 06:57' (5x5)   3:1 Солодухин (Хафизов, Авцин) – 07:58' (5x5)   3:2 Кормье (Романцев, Бочаров) – 08:18' (5x5)   4:2 Хед (Цыплаков) – 14:07' (5x5)   5:2 Дроздов (Квартальнов) – 59:59' (en)
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