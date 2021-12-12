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Московское «Динамо» по буллитам переиграло СКА, прервав серию петербуржцев из пяти побед

Московское «Динамо» по буллитам переиграло СКА, прервав серию петербуржцев из пяти побед
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Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

На 25-й минуте первую шайбу во встрече забросил нападающий петербуржцев Эмиль Галимов. Он подхватил шайбу на чужой синей линии, вырулил на пятак и с неудобной руки бросил над щитком Бочарова. Голевой пас на счету Евгения Тимкина и Георгия Солянникова.

На 47-й минуте сравнял счёт нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Москвичи вышли из обороны в атаку, Линдберг затащил шайбу в зону соперника и сделал передачу чуть левее на Рашевского, который бросил в «домик» голкиперу.

В серии буллитов точными бросками отметились Рашевский и Оскар Линдберг, принеся победу бело-голубым.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Галимов (Тимкин, Солянников) – 24:58' (5x5)   1:1 Рашевский (Линдберг) – 46:31' (5x5)   1:2 Рашевский – 65:00' (ПБ)
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