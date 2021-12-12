Московское «Динамо» по буллитам переиграло СКА, прервав серию петербуржцев из пяти побед

Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
На 25-й минуте первую шайбу во встрече забросил нападающий петербуржцев Эмиль Галимов. Он подхватил шайбу на чужой синей линии, вырулил на пятак и с неудобной руки бросил над щитком Бочарова. Голевой пас на счету Евгения Тимкина и Георгия Солянникова.
На 47-й минуте сравнял счёт нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Москвичи вышли из обороны в атаку, Линдберг затащил шайбу в зону соперника и сделал передачу чуть левее на Рашевского, который бросил в «домик» голкиперу.
В серии буллитов точными бросками отметились Рашевский и Оскар Линдберг, принеся победу бело-голубым.
- 12 декабря 2021
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