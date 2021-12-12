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«Йокерит» упустил шанс уйти на паузу на первом месте Запада, уступив минскому «Динамо»

«Йокерит» упустил шанс уйти на паузу на первом месте Запада, уступив минскому «Динамо»
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Минское «Динамо» одержало победу над финским «Йокеритом» в очередном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). Матч прошёл в Минске на стадионе «Минск-Арена».

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Тейлор Бек, ему ассистировали Илья Усов и Денис Мосалёв. На 28-й минуте в большинстве удвоил преимущество подопечных Крэйга Вудкрофта форвард Мальте Стрёмвалль, голевой пас сделали Бек и Марио Кемпе.

На 30-й минуте подопечные Лаури Марьямяки отыграли одну шайбу, её автором стал Никлас Йенсен, которому ассистировали Калле Коссила и Вели-Матти Савинайнен. На 44-й минуте «Йокерит» сравнял счёт, гол забил Теэму Турунен с передачи Никласа Фримана и Йона Нормана.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 46-й минуте минчане в большинстве забросили третью шайбу, отметился Стрёмвалль, оформивший дубль. Он же через две минуты также в ситуации «пять на четыре» оформил хет-трик.

На 58-й минуте «Йокерит» забил третий гол, его автором стал Хенри Иконен, ему ассистировали Йенсен и Томми Кивистё. Окончательный счёт установил на последней минуте форвард «Динамо» Роман Горбунов, забросив шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Йокерит
Хельсинки
1:0 Бек (Усов, Мосалёв) – 22:19' (5x5)   2:0 Стрёмвалль (Бек, Кемпе) – 27:59' (5x4)   2:1 Йенсен (Коссила, Савинайнен) – 29:59' (5x4)   2:2 Турунен (Фриман, Норман) – 43:52' (5x5)   3:2 Стрёмвалль (Граовац, Бек) – 45:19' (5x4)   4:2 Стрёмвалль (Бенгтссон, Усов) – 48:20' (5x4)   4:3 Иконен (Йенсен, Кивистё) – 57:49' (6x5)   5:3 Горбунов – 59:49' (en)
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