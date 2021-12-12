«Йокерит» упустил шанс уйти на паузу на первом месте Запада, уступив минскому «Динамо»

Минское «Динамо» одержало победу над финским «Йокеритом» в очередном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). Матч прошёл в Минске на стадионе «Минск-Арена».
На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Тейлор Бек, ему ассистировали Илья Усов и Денис Мосалёв. На 28-й минуте в большинстве удвоил преимущество подопечных Крэйга Вудкрофта форвард Мальте Стрёмвалль, голевой пас сделали Бек и Марио Кемпе.
На 30-й минуте подопечные Лаури Марьямяки отыграли одну шайбу, её автором стал Никлас Йенсен, которому ассистировали Калле Коссила и Вели-Матти Савинайнен. На 44-й минуте «Йокерит» сравнял счёт, гол забил Теэму Турунен с передачи Никласа Фримана и Йона Нормана.
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На 46-й минуте минчане в большинстве забросили третью шайбу, отметился Стрёмвалль, оформивший дубль. Он же через две минуты также в ситуации «пять на четыре» оформил хет-трик.
На 58-й минуте «Йокерит» забил третий гол, его автором стал Хенри Иконен, ему ассистировали Йенсен и Томми Кивистё. Окончательный счёт установил на последней минуте форвард «Динамо» Роман Горбунов, забросив шайбу в пустые ворота.
- 12 декабря 2021
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