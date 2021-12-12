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«Сочи» после сирены получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение

«Сочи» после сирены получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение
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ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв дома «Северсталь» со счётом 5:4 (0:2, 2:2, 3:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

После окончания матча хоккеисты хозяев получили 20 минут штрафного времени за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в составе победителей хет-триком отметился защитник Иван Мищенко, также по шайбе забросили Василий Глотов и Амир Гараев. У «Северстали» по дублю сделали Давид Думбадзе и Егор Морозов.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 39 матчей. «Северсталь» — на пятой строчке Запада, имея 51 балл после 39 встреч.

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