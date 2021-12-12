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Брагин — о поражении СКА от «Динамо»: реализовывать надо свои моменты

Брагин — о поражении СКА от «Динамо»: реализовывать надо свои моменты
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:2, бул.).

«Хорошая игра с нашей стороны. Хорошо работали, создали немало голевых моментов, но забили только один гол, которого не хватило для победы. Конечно, надо реализовывать свои моменты. Сейчас пауза, в которую поработаем и отдохнём», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Армейцы ушли на паузу в регулярном чемпионате КХЛ на втором месте Западной конференции, имея в своём активе 54 очка после 39 матчей. В следующей встрече петербуржцы сыграют дома с московским «Спартаком» (20 декабря, 19:30 мск).

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