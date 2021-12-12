Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: «Сочи» помог хоккейный бог. Очки нам были нужнее, чем «Северстали». Они-то в топе

Назаров: «Сочи» помог хоккейный бог. Очки нам были нужнее, чем «Северстали». Они-то в топе
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Северсталью» (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, что они верили в команду, и ребят за то, что не сдались при счёте 0:4. Было тяжело, но в раздевалке ещё раз поблагодарил ребят, которые старались, до конца верили в победу и выиграли игру.

В моей карьере была пара таких игр, вытаскивали и побеждали, правда, в овертайме или по буллитам. И, пожалуй, это были ещё более эмоциональные игры. Но и сегодня было эмоционально, потому что играли дома. Хоккейный бог нам сегодня больше помог, потому что очки нам были нужнее, чем «Северстали». Они в топе, а мы боремся за попадание в восьмёрку. Возьмём наше везение, потренируемся несколько дней и готовимся дальше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Эффект Назарова. «Сочи» всего за месяц превратился в одну из самых интересных команд КХЛ Эффект Назарова. «Сочи» всего за месяц превратился в одну из самых интересных команд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021