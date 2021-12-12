Назаров: «Сочи» помог хоккейный бог. Очки нам были нужнее, чем «Северстали». Они-то в топе

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Северсталью» (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, что они верили в команду, и ребят за то, что не сдались при счёте 0:4. Было тяжело, но в раздевалке ещё раз поблагодарил ребят, которые старались, до конца верили в победу и выиграли игру.



В моей карьере была пара таких игр, вытаскивали и побеждали, правда, в овертайме или по буллитам. И, пожалуй, это были ещё более эмоциональные игры. Но и сегодня было эмоционально, потому что играли дома. Хоккейный бог нам сегодня больше помог, потому что очки нам были нужнее, чем «Северстали». Они в топе, а мы боремся за попадание в восьмёрку. Возьмём наше везение, потренируемся несколько дней и готовимся дальше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.