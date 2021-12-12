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Разин — о поражении с 4:0: когда зверя загоняют в угол, он начинает цепляться за жизнь

Разин — о поражении с 4:0: когда зверя загоняют в угол, он начинает цепляться за жизнь
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о прошедшей встрече с ХК «Сочи» (4:5).

«Тяжело комментировать такое поражение… Скажем так, когда зверя загоняют в угол и ему нечего делать, он начинает цепляться за жизнь и включает какие-то силы, чтобы выжить. Думаю, что это свойственно молодым командам. У нас такие же ситуации, когда ребята проигрывают, они раскрепощаются и начинают создавать моменты, вытаскивать из себя невозможное.

Сегодня с «Сочи» произошло то же самое, а мы не та команда, которая умеет играть по счёту. Мы ещё учимся. И я думаю, что это поражение будет ещё одним уроком. Мы один раз уже вели в четыре шайбы и тогда отскочили. Сегодня не отскочили. Сделаем выводы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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