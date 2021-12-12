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Назаров: за Мищенко предлагают несколько миллионов долларов, но я сказал — всё через меня

Назаров: за Мищенко предлагают несколько миллионов долларов, но я сказал — всё через меня
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги встречи с «Северсталью» (5:4), а также отметил игру защитника Ивана Мищенко, оформившего хет-трик и отдавшего голевую передачу.

«Гол в свои ворота? Да мы сейчас в тренерской смеялись. Все спрашивали: «Ставку, наверное, сделали, что победим, но пропустим четыре шайбы». Нет, ну конечно, эмоции были удручающие, когда забили в свои ворота. Но опять же попросил ребят, чтобы не отчаивались, потому что игра идёт три периода. Нужно готовиться дальше. После паузы у нас 13 очень важных матчей и нужно много выигрывать, чтобы попасть в плей-офф.

Будем надеяться, что Глотов когда-нибудь попадёт в сборную, потому что парень играет и играет очень неплохо. Хет-трик Мищенко? Ну позвонили уже из топовых клубов, предлагают несколько миллионов долларов, но я сказал – всё через меня. Я его продюсером буду, думаю, что агент не обидится. Решим вопрос», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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