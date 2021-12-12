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«Динамо Р» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
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17:50 Мск
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«Торпедо» поднялось в зону плей-офф на Западе, обыграв в гостях рижское «Динамо»

«Торпедо» поднялось в зону плей-офф на Западе, обыграв в гостях рижское «Динамо»
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

На 15-й минуте счёт в игре открыл форвард хозяев Гунарс Скворцов. На 29-й минуте в большинстве восстановил равновесие нападающий «Торпедо» Иван Чехович, ему ассистировали Кенни Агостино и Энди Мили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 39-й минуте вперёд гостей в ситуации «пять на четыре» вывел форвард Марек Гривик, которому голевую передачу отдали Николай Демидов и Пётр Кочетков. Окончательный счёт установил на 44-й минуте снова в большинстве форвард Дамир Жафяров, которому результативную передачу сделали Теодор Леннстрём и Энди Мили.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Скворцов – 14:28' (5x5)   1:1 Чехович (Агостино, Мили) – 28:48' (5x4)   1:2 Гривик (Демидов, Кочетков) – 38:58' (5x4)   1:3 Жафяров (Леннстрём, Мили) – 43:09' (5x4)
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