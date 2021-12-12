«Торпедо» поднялось в зону плей-офф на Западе, обыграв в гостях рижское «Динамо»

Нижегородское «Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».
На 15-й минуте счёт в игре открыл форвард хозяев Гунарс Скворцов. На 29-й минуте в большинстве восстановил равновесие нападающий «Торпедо» Иван Чехович, ему ассистировали Кенни Агостино и Энди Мили.
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На 39-й минуте вперёд гостей в ситуации «пять на четыре» вывел форвард Марек Гривик, которому голевую передачу отдали Николай Демидов и Пётр Кочетков. Окончательный счёт установил на 44-й минуте снова в большинстве форвард Дамир Жафяров, которому результативную передачу сделали Теодор Леннстрём и Энди Мили.
- 12 декабря 2021
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