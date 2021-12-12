Квартальнов рассказал о состоянии здоровья форварда «Ак Барса» Воронкова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4) рассказал о состоянии здоровья нападающего клуба Дмитрия Воронкова, который не смог продолжить игру после столкновения с форвардом уфимцев Петром Хохряковым.



«Воронков в сознании, он в госпитале. Пока нет информации», — приводит слова Квартальнова «Горобзор.ру».



Воронков в текущем сезоне КХЛ принял участие в 37 матчах, набрав в них 12 (7+5) результативных баллов при общей полезности «+9».



Напомним, «Салават Юлаев» после прошедшей встречи вышел на третье место, «Ак Барс» расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции. Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.