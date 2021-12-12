Вайсфельд: судьи правильно дали Хохрякову «5+20», но для меня это несчастный случай
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Известный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об инциденте в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (2:4), когда форвард уфимцев Петр Хохряков нанёс травму нападающему казанцев Дмитрию Воронкову.
«Я не думаю, что целью Петра Хохрякова было попадание в голову Дмитрия Воронкова. Судьи дали нападающему «Салавата» «5+20» совершенно правильно, но в моём понимании это просто несчастный случай. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
«Салават Юлаев» вышел на третье место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» расположился на четвёртой строчке на Востоке. Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.
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