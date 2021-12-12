Квартальнов — о 2:4 с «Салаватом»: не скажу, что «Ак Барс» порвали, но сыграли неправильно

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Интересная игра была. К сожалению, три гола в меньшинстве пропустили. Неправильно сыграли, не могу сказать, что нас порвали, но неправильно сыграли, хотели по-другому. Вернулись в игру, в конце чуть-чуть не повезло. Но слова чуть-чуть в профессиональном спорте нет. Я команду поблагодарил за игру, все старались. Меньшинство сегодня у нас не сработало. Соперник оказался более изворотливый. Немного неправильно сыграли на входе в зону.
Понял, почему Галимова удалили после того, как он начал заступаться за Воронкова? Не должно было такого быть. Таких моментов не было. Ну опередили судьи, что теперь. В целом, не напрашивалось удаление Галимова.
Я хочу ещё двух легионеров, чтобы мы пошли в шесть легионеров. Нам нужен нападающий и защитник. Есть травматизм, пандемия.
Кто из травмированных может появиться в ближайшее время? Коваленко был готов, но мы его придержали. Ничего не могу сказать про Глухов и Бурмистров. Самый близкий к возвращению – Дыняк. У нас хорошая команда, но мы ждём пополнения. Нам хочется сыграть оптимальным составом.
Пелино уже успел сделать какие-то корректировки? Мы с Майклом на телефоне, но будем обсуждать моменты и нюансы, когда приедет», – цитирует Квартальнова «Горобзор.ру».
- 12 декабря 2021
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