Никитин объяснил причину взятия тренерского запроса в концовке матча с ЦСКА
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3:2, ОТ) рассказал о взятии тренерского запроса в концовке третьего периода, по итогам которого не был засчитан гол защитника армейцев Виктора Сведберга.
«Не боялся ли рисковать с тренерским запросом на помеху вратарю? Думаю, что там была чистая ситуация. По крайней мере, как мы её видели. Риск всегда есть, но здесь нужно было это делать», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 40 матчей набрав 49 очков.
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