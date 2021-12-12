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Лукашенко поздравил минское «Динамо» с победой над финским «Йокеритом»

Лукашенко поздравил минское «Динамо» с победой над финским «Йокеритом»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал победу минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом» (5:3).

«Ребята — ну просто молодцы! Важнейшая победа Динамо», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 43 очка после 39 встреч, уступая идущему восьмым «Торпедо» лишь по дополнительным показателям.

В следующей встрече подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют в Риге с местным «Динамо». Матч пройдёт в понедельник, 20 декабря. Стартовое вбрасывание — в 20:30 мск.

«Йокерит» — на третьей строчке Запада, набрав 54 очка после 40 матчей.

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