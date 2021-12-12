«Для «Спартака» плей-офф уже начался». Б. Миронов — о победе над «Автомобилистом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Хочу поздравить с победой всех болельщиков! Хорошая игра, ребята были заряжены с первой смены. Сделали в самом начале комфортный счёт, потом чуть поменяли тактику – были напряжённые моменты, но выстояли. Молодцы, будем готовиться дальше.



У «Спартака» третья победа подряд. Пауза на игры сборных наступила немного не вовремя? Может быть, да – но таково расписание. Надо правильно провести эту паузу, чтобы ребята не потеряли этот командный дух и продолжали так дальше.



Перспективы Андрея Сковронского? Поначалу он нервничал, но потом выровнял игру – хорошо сыграл в итоге. Да, молодым игрокам часто не хватает стабильности. Будем думать вместе с тренером вратарей, кто будет играть дальше – к счастью, все уже выздоровели.



Дальнейшие планы команды — отдохнуть, были тяжёлые игры – сделаем выходной и будем готовиться дальше. Ребята бьются за «ромбик», за «Спартак» – один за всех и все за одного. По настрою было видно, что хотели победить. Для нас уже начался плей-офф, есть задачи на сезон – стараемся их выполнять», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.