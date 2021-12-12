«Немного швов и готов к сборной». Шипачёв опубликовал фото после матча со СКА

Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв опубликовал фотографию в «Инстаграме», написав: «Всех с победой! Спасибо всем болельщикам за поддержку! Немного швов и готов к сборной», — сообщил 34-летний форвард.
Отметим, что форвард уходил в раздевалку во время матча под присмотром врачей.
В текущем регулярном чемпионате Шипачёв принял участие в 39 встречах, набрав в них 57 (21+36) очков при показателе полезности «+5». «Динамо» расположилось на первой строчке Западной конференции, после 39 матчей имея в своём активе 54 балла. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют дома с ХК «Сочи» (21 декабря).
- 12 декабря 2021
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