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«Немного швов и готов к сборной». Шипачёв опубликовал фото после матча со СКА

«Немного швов и готов к сборной». Шипачёв опубликовал фото после матча со СКА
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Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв опубликовал фотографию в «Инстаграме», написав: «Всех с победой! Спасибо всем болельщикам за поддержку! Немного швов и готов к сборной», — сообщил 34-летний форвард.

Отметим, что форвард уходил в раздевалку во время матча под присмотром врачей.

В текущем регулярном чемпионате Шипачёв принял участие в 39 встречах, набрав в них 57 (21+36) очков при показателе полезности «+5». «Динамо» расположилось на первой строчке Западной конференции, после 39 матчей имея в своём активе 54 балла. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют дома с ХК «Сочи» (21 декабря).

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