Сборная России пригласила журналистов на открытую тренировку, где не будет пресс-подхода

Сборная России по хоккею пригласила журналистов на открытую тренировку в преддверии Кубка Первого канала, на которой не состоится общение с игроками и представителями штаба команды.



«Уважаемые представители СМИ! Приглашаем вас на открытую тренировку национальной сборной России в преддверии Кубка Первого канала, которая пройдёт 14 декабря на льду МСК «ЦСКА-Арена».

Непременным условием получения аккредитации является наличие сертификата (QR-кода) о прививке от COVID-19 или перенесённом заболевании. Начало работы пресс-центра: 9:45, начало тренировки: 10:45.



Обращаем внимание, что на открытой тренировке пресс-подходы и общение с игроками и представителями штаба организованы не будут», — говорится в пресс-релизе команды.



Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.