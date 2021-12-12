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Сборная России пригласила журналистов на открытую тренировку, где не будет пресс-подхода

Сборная России пригласила журналистов на открытую тренировку, где не будет пресс-подхода
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Сборная России по хоккею пригласила журналистов на открытую тренировку в преддверии Кубка Первого канала, на которой не состоится общение с игроками и представителями штаба команды.

«Уважаемые представители СМИ! Приглашаем вас на открытую тренировку национальной сборной России в преддверии Кубка Первого канала, которая пройдёт 14 декабря на льду МСК «ЦСКА-Арена».

Календарь Кубка Первого канала

Непременным условием получения аккредитации является наличие сертификата (QR-кода) о прививке от COVID-19 или перенесённом заболевании. Начало работы пресс-центра: 9:45, начало тренировки: 10:45.

Обращаем внимание, что на открытой тренировке пресс-подходы и общение с игроками и представителями штаба организованы не будут», — говорится в пресс-релизе команды.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

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