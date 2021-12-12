Московское «Динамо» ушло на паузу в чемпионате на первом месте в Западной конференции КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по буллитам со счётом 2:1.



Подопечные Алексея Кудашова вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 54 очка после 39 проведённых встреч. Аналогичное количество баллов имеют СКА и финский «Йокерит», уступающие лидеру по дополнительным показателям.



На одно очко от первой тройки отстаёт ЦСКА, уступивший сегодня в гостях «Локомотиву» (2:3, ОТ). Замыкает пятёрку на Западе череповецкая «Северсталь», также проигравшая в последнем матче с «Сочи» (4:5).



В первой после паузы на матчи сборных встрече «Динамо» примет дома ХК «Сочи» (21 декабря, 19:30 мск).