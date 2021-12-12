Назаров обратился к игрокам «Сочи» после невероятного камбэка в матче с «Северсталью»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров обратился к команде в раздевалке после победного матча с «Северсталью» (5:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Напомним, сочинцы сумели отыграться со счёта 0:4.



«С победой! Ещё раз: сами себе не сказали, что проиграли. Если бы сказали, то так бы всё и закончилось. Парни, выходной вам должен был — теперь два дня отдыхаем. Молодчики, с победой!» — сказал Назаров в видео, опубликованном на YouTube-канале ХК «Сочи».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Напомним, подопечные Андрея Назарова занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 матчей набрав 36 очков. В следующей встрече сочинцы сыграют в гостях с московским «Динамо» (21 декабря, 19:30 мск).