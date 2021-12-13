23 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.
«Анахайм» открыл счёт в первом периоде, шайбу забросил нападающий Бадди Робинсон. Во втором периоде Оскар Сундквист сравнял счёт. В заключительном отрезке матча команды обменялись шайбами – сначала вперёд вышел «Сент-Луис», гол забил Натан Уокер. На 14-й минуте третьего периода Трой Терри сделал счёт 2:2. Не выявив победителя в основное время, команды ушли в овертайм, где «Дакс» заработали буллит, который успешно реализовал всё тот же Трой Терри.
В другом сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) принимали команду «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Первую шайбу команды забросили на последней минуте второго периода – отличился Андре Бураковски из «Колорадо». В третьем периоде он же забросил вторую шайбу своей команды. На 48-й минуте Джо Торнтон отыграл одну шайбу, а на 51-й минуте Брэндон Монтур сделал счёт 2:2. Буквально через несколько секунд Бураковски оформил первый в своей карьере в НХЛ хет-трик, установив окончательный счёт на табло.
- 13 декабря 2021
-
07:03
-
06:34
-
06:15
-
06:10
-
05:29
-
00:03
-
00:00
- 12 декабря 2021
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:20
-
22:13
-
21:55
-
21:37
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:57
-
20:53
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:35