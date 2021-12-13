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23 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»

23 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Колорадо»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.

«Анахайм» открыл счёт в первом периоде, шайбу забросил нападающий Бадди Робинсон. Во втором периоде Оскар Сундквист сравнял счёт. В заключительном отрезке матча команды обменялись шайбами – сначала вперёд вышел «Сент-Луис», гол забил Натан Уокер. На 14-й минуте третьего периода Трой Терри сделал счёт 2:2. Не выявив победителя в основное время, команды ушли в овертайм, где «Дакс» заработали буллит, который успешно реализовал всё тот же Трой Терри.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Робинсон (Делорье, Кэррик) – 12:32' (5x5)   1:1 Сундквист (Уокер, Шенн) – 26:43' (5x5)   2:1 Уокер (Шенн) – 47:40' (5x5)   2:2 Терри (Фаулер, Гецлаф) – 53:29' (5x5)   2:3 Терри – 63:58' (бул)

В другом сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) принимали команду «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первую шайбу команды забросили на последней минуте второго периода – отличился Андре Бураковски из «Колорадо». В третьем периоде он же забросил вторую шайбу своей команды. На 48-й минуте Джо Торнтон отыграл одну шайбу, а на 51-й минуте Брэндон Монтур сделал счёт 2:2. Буквально через несколько секунд Бураковски оформил первый в своей карьере в НХЛ хет-трик, установив окончательный счёт на табло.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) – 29:37' (5x4)   2:0 Бураковски (Рантанен) – 42:03' (5x5)   2:1 Торнтон (Вераге, Ватрано) – 47:41' (5x4)   2:2 Монтур (Вераге, Форслинг) – 50:15' (5x5)   3:2 Бураковски (Маккиннон, Рантанен) – 51:43'
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