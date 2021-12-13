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Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту», Капризов — без очков

Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту», Капризов — без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Вегаса» отличились Зак Уайтклауд (дважды), Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алекс Пьетранджело и российский нападающий Евгений Дадонов. Также Дадонов отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забивали Алекс Голигоски, Матс Цуккарелло, Ник Бьюгстад и Маркус Фолиньо. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Вегас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота» потерпела второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2021, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уайтклауд (Пасиоретти, Стивенсон) – 08:53' (5x5)   1:1 Голигоски (Дюхайм, Сперджен) – 13:54' (6x5)   2:1 Дадонов (Стоун, Стивенсон) – 17:15' (5x4)   2:2 Цуккарелло (Сперджен, Хартман) – 19:59' (5x4)   2:3 Бьюгстад (Дамба, Меррилл) – 20:09' (5x5)   3:3 Уайтклауд (Дадонов) – 25:46' (5x5)   4:3 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 33:52' (5x5)   4:4 Фолиньо (Сперджен, Эрикссон Эк) – 41:22' (5x5)   5:4 Стоун (Пасиоретти, Стивенсон) – 44:42' (5x4)   6:4 Пьетранджело – 59:32' (en)
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