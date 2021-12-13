Гол и передача Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту», Капризов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Вегаса» отличились Зак Уайтклауд (дважды), Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алекс Пьетранджело и российский нападающий Евгений Дадонов. Также Дадонов отметился результативной передачей.

За «Миннесоту» забивали Алекс Голигоски, Матс Цуккарелло, Ник Бьюгстад и Маркус Фолиньо. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Вегас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Миннесота» потерпела второе поражение подряд.