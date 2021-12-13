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«Обычно после таких поражений выпадают волосы. А у меня выросли!» Разин — о матче с «Сочи»

«Обычно после таких поражений выпадают волосы. А у меня выросли!» Разин — о матче с «Сочи»
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«Северсталь» уступила в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» со счётом 4:5. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Большой».

Главный тренер череповецкого клуба Андрей Разин опубликовал пост в «Инстаграме», в котором отреагировал на поражение во встрече. Напомним, «Северсталь» вела по ходу матча со счётом 4:0.

«Обычно после таких поражений выпадают волосы… А у меня выросли!!!» — написал Разин в «Инстаграме».

Напомним, в прошедшей встрече в составе «Северстали» по дублю оформили Егор Морозов и Давид Думбадзе.

Череповецкий клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 39 матчей. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с «Металлургом» (21 декабря).

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