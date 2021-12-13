«Обычно после таких поражений выпадают волосы. А у меня выросли!» Разин — о матче с «Сочи»

«Северсталь» уступила в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» со счётом 4:5. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Большой».



Главный тренер череповецкого клуба Андрей Разин опубликовал пост в «Инстаграме», в котором отреагировал на поражение во встрече. Напомним, «Северсталь» вела по ходу матча со счётом 4:0.



«Обычно после таких поражений выпадают волосы… А у меня выросли!!!» — написал Разин в «Инстаграме».

Напомним, в прошедшей встрече в составе «Северстали» по дублю оформили Егор Морозов и Давид Думбадзе.



Череповецкий клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 39 матчей. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с «Металлургом» (21 декабря).